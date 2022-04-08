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    • Kardeşlerim'in Asiye'si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! 'Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak'

    Kardeşlerim'in Asiye'si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! 'Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak'

    Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya üzerinden cesur karelerini paylaşıyor. Genç ve güzel oyuncu bu kareleri sayesinde beğeni rekoru kırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:25
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    Kardeşlerim'in Asiye'si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! 'Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak'

    NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, hüzünlü konusu ile dikkati çekiyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, 4 kardeşin yaşadıklarını anlatıyor.

    Anne ve babalarını kaybettikten sonra yalnız kalan kardeşlerin hayat mücadelesini anlatan dizide Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakterine hayat veriyor.

    2004 doğumlu olan genç yıldız hem oyunculuğu hem de kusursuz güzelliği ile Kardeşlerim dizisinde rüzgar gibi esiyor.

    Kadın, Kırmızı Oda ve Kuzgun gibi birçok projede yer alan güzel oyuncu, rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile sosyal medyada viral oldu.

    Doruk Atakul ve Asiye Eren karakterleri ikilinin ününe ün katarken, kariyerlerinde ise iyi bir ivme yakalamalarına sebep oldu.

    Güzelliği dillere destan olan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğu dışında da sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla anılıyor.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hayranlarının beğenisini kazanan Su Burcu, son karesi ile yine iltifat dolu yorumlar aldı.

    Su Burcu Yazgı Coşkun'dan fizik şov

    17 yaşındaki oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yeni kareleri paylaştı. Kot tarzıyla beğeni toplayan Coşkun'a çok sayıda yorum geldi.

    Zayıf haline dikkati çeken takipçileri, Kardeşlerim dizisine atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

    "Doruk görse hayran olur" diyen sosyal medya kullanıcıları, Onur Seyit Yaran'a gönderme yaptı.

    Dizide iki aşığı oynayan Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, gerçek hayatta ise oldukça yakın arkadaş.

    Kardeşlerim in Asiye si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak #1

    Kombini ve tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

    Oyuncu başarıları sayesinde bu sayıyı her geçen gün artırmaya devam ediyor.

    Kardeşlerim in Asiye si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak #2

    Kardeşlerim in Asiye si kot ceketini çıkardı, su gibi teni gözüktü! Kıvrımlı beline Doruk hayran olacak #3


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