Kardeşlerim'in Asiye'si mini eteği ve mini kazağıyla nefes kesti! Göğüslerinin açılmasına ramak kaldı...

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, beyaz kıyafeti ile şov yaptı. Güzel fiziğini ortaya çıkaran genç isme sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

NG Medya yapımı imzalı Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde ATV ekranlarında yayınlandı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizi, anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatıyor.

Ağır bir drama sahip olan dizinin başrollerinde; Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor.

Bu isimlerden olan ve başrolde boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun, Asiye karakterine hayat veriyor.

15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen genç ve güzel yıldız, 2012 yılında ekran karşısına geçti.

Kardeşlerim dizisinden önce Kırmızı Oda'da izlediğimiz ve oyunculuğu ile göz dolduran Burcu Coşkun, güzelliği ile ilgileri çekiyor.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile akılları baştan alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde..

Sosyal medya üzerinden hayranlarının beğenisini toplayan Su Burcu Yazgı, beyaz kıyafeti ile kuğuya benzetildi.

KARDEŞLERİM'İN ASİYE'Sİ ŞOV YAPTI

Kırmızı Oda, Kadın, Kuzgun, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceğim gibi sayısız ve başarılı projede yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim'de nefes kesiyor.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteri sayesinde ününe ün katan oyuncu, güzelliği ile ise hayranlarını mest ediyor.

Yaptığı her hareketle ve giydiği her kıyafetle olay olan oyuncu, beyaz içerisinde adeta bir kuğuya benzetildi ve binlerce yorum aldı.

Minicik beyaz eteği ve minicik beyaz kazağı ile beğenilen oyuncu, güzel fiziğini bir kez daha oratay koydu.

Kendisine oldukça iyi baktığı görülen ve muhteşem bir fiziğe sahip olan Su Burcu, görenlerden "Çok güzelsin" , "Biraz daha kaldırırsan göğüslerin açılabilir" , "İnanılmaz" tarzında birçok yorum aldı.