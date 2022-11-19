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    Kardeşlerim'in Asiye'si ve Doruk'u sarmaş dolaş poz verdi! 'ASDOR fanları iptal'

    Kardeşlerim dizisinde başrolü paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Saran'ın birlikte verdiği pozlar sosyal medyayı çalkaladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 12:30
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    Kardeşlerim'in Asiye'si ve Doruk'u sarmaş dolaş poz verdi! 'ASDOR fanları iptal'

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

    Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

    Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen dizide birçok genç yetenek öne çıkıyor.

    "Asiye" karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile "Doruk" karakterini canlandıran Onur Seyit Baran ise uyumu yakaladı.

    "ASDOR pozları"

    Dizideki performanslarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan genç oyuncular, sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    "ASDOR" sevenlerinin oluşturduğu fan hesapları ile binlerce paylaşım yapılan Kardeşlerim'in Asiye'si ve Doruk'u bu kez birlikte kamera karşısına geçti.

    Sarmaş dolaş pozlar veren çift, o kareleri Instagram hesabından yayınladı. Hayranlarının beğeni yağmuruna tutulan pozlara yüzlerce yorum geldi.

    İşte o kareler...

    Kardeşlerim in Asiye si ve Doruk u sarmaş dolaş poz verdi! ASDOR fanları iptal #1

    Kardeşlerim in Asiye si ve Doruk u sarmaş dolaş poz verdi! ASDOR fanları iptal #2

    Kardeşlerim in Asiye si ve Doruk u sarmaş dolaş poz verdi! ASDOR fanları iptal #3

    Kardeşlerim in Asiye si ve Doruk u sarmaş dolaş poz verdi! ASDOR fanları iptal #4


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