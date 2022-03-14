Kardeşlerim'in Aybike'si hem cesur hem alev alev...O pozları sosyal medyanın ısısını yükseltti!

Kardeşlerim'in Aybike'si hem cesur hem alev alev...O pozları sosyal medyanın ısısını yükseltti!

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, sosyal medya pozlarıyla göreni büyüledi. Minkari'nin birbirinden cesur pozları, görenlerden bolca yorum aldı.

NG Medya yapımı imzalı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı ve senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, devam ediyor.

4 kardeşin hayata tutunma mücadelesini anlatan dizide başrolleri ise Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimler paylaşıyor.

Ağır bir drama sahip olan ve her sahnesi ile seyircisine duygu dolu anlar yaşatan dizide Melis Minkari, Aybike'ye hayat veriyor.

20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek, dizideki oyunculuğu sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Dizideki rolü, duru güzelliği ve partneri ile arasındaki uyum sayesinde beğenlen Melis Minkari, herkesin radarına giren bir isim haline geldi.

Bateri ve gitarla ilgilenen ve oldukça yetenekli olan Minkari, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oldu.

Birbirinden güzle ve cesur pozlarını takipçileri için paylaşan Minkari, binlerce yorum ve beğeni alıyor.

MELİS MİNKARİ'NİN GÜZELLİĞİ

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Minkari'nin, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. Duru güzelliğiyle büyüleyen Minkari, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamlayan Minkarı aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce biliyor.

2016 yılının Şubat ayında başladığı Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi almaya devam eden genç yetenek, cesur pozları sayesinde sık sık gündem oluyor.

Güzelliğini ve fiziğini ortaya koyan oyuncunun sosyal medyada bu kadar aktif olması ise hayranlarını sevindiriyor.