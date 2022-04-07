Kardeşlerim'in Aybike'si güzelliğiyle şov yaptı, ilk yorum Recep Usta'dan geldi! 'Paspasın olayım bas bana'

Kardeşlerim'in Aybike'si güzelliğiyle şov yaptı, ilk yorum Recep Usta'dan geldi! 'Paspasın olayım bas bana'

Kardeşlerim dizisinde Aybike rolünü canlandıran Melis Minkari, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesiyle takipçilerini büyüledi. Minkari'nin güzelliğini gözler önüne seren pozuna yorum yağdı.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hüzünlü hikayesini ekranlara taşıyan dizide Aybike karakterine genç yetenek Melis Minkari hayat veriyor.

Dizide Aybike'nin biricik aşkı Berk karakterini canlandıran Recep Usta ile oldukça uyumlu bulunan Melis Minkari, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, son pozuyla da ilgi odağı oldu.

Güzelliğini gözler önüne serdi

Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Melis Minkari, Instagram hesabından sarı bluzu ve gözlükleriyle çekildiği bir pozunu paylaştı.

Melis Minkari'nin paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Minkari'ye bir yorum da partneri Recep Usta'dan geldi. Usta, güzel oyuncunun pozuna çiçek emojisi koydu.

Öte yandan güzel oyuncuya, ''Allah'ım çok güzelsin'', ''Kusursuz güzellik'' gibi yorumlar yapılırken ''Paspasın olayım bas bana'' gibi ilginç yorumlar da geldi.