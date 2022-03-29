Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! Recep Usta kayıtsız kalamadı

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Genç oyuncu, iddialı paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen dizide Aybike karakterine genç yetenek Melis Minkari hayat veriyor.

Dizide Berk karakterini canlandıran Recep Usta ile aralarındaki uyumla beğeni toplayan Melis Minkari, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, son pozuyla da ilgi odağı oldu.

SON POZUYLA BEĞENİ TOPLADI

Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Melis Minkari, son olarak Instagram hesabından dekolteli pozunu paylaştı.

Minkari'nin göğüs dekolteli paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun paylaşımına partneri Recep Usta da kayıtsız kalamadı. Usta, Minkari'ye ''O da sana bakıyor mu?'' yorumunu yaptı.

Dizide bir dönem Mazlum karakterini canlandıran ancak daha sonra projeye veda eden Kaan Sevi de emojiler koyarak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.