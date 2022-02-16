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    • Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Sen neymişsin ya'

    Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Sen neymişsin ya'

    Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari, sosyal medya hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Güzel oyuncuya, 'Sen neymişsin ya' yorumları gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 18:23
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    Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! 'Sen neymişsin ya'

    ATV'nin reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, ilk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

    Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim dizisi, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

    Kardeşlerim dizisinde Aybike karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Minkari de bu genç yeteneklerden biri...

    Dizide Berk rolünü canlandıran Recep Usta ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Melis Minkari, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

    Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.

    SON KARELERİ NEFES KESTİ

    Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Melis Minkari, son olarak Instagram hesabından dekolteli ve mini etekli karesini paylaştı.

    Minkari'nin paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Dekolteli pozuyla nefes kesen güzel oyuncuya, ''Sen neymişsin ya'', ''Güzelliğin böylesi'', ''Sen gerçek olamazsın cennetteyim'', ''Bu güzellik şaka mı Allahım'', ''Ağlıyorum nasıl bu kadar güzel olabilir'' şeklinde yorumlar yapıldı.

    Kardeşlerim in Aybike si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Sen neymişsin ya #1

    Kardeşlerim in Aybike si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Sen neymişsin ya #2,Kardeşlerim in Aybike si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Sen neymişsin ya #3

    Kardeşlerim in Aybike si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Sen neymişsin ya #4

    Kardeşlerim in Aybike si Melis Minkari mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Sen neymişsin ya #5


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