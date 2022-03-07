Kardeşlerim'in Aybike'sinin ablasını görünce nefesiniz kesilecek! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Kardeşlerim'in Aybike'sinin ablasını görünce nefesiniz kesilecek! 'Aman Rabbim bu ne güzellik'

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari, sosyal medya hesabından ablası olan karesini paylaştı. Genç oyuncunun hayranları o kareye beğeni ve yorum yağdırdı.

NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, hüzünlü hikayesi ile dikkati çekiyor.

Dizi anne-babasız kalan kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu alıyor.

Dizide Aybike karakterine hayat veren genç oyuncu Melis Minkari ise güzelliği ve performansı ile göz doldurdu.

20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve Kardeşlerim sayesinde tanınan yetenekli isim, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Güzel oyuncu ablası ile sosyal medyaya attığı karesi sayesinde, hayranlarından bolca beğeni aldı.

ABLA - KARDEŞ POZU

Kardeşlerim sayesinde ünlenen, bateri ve gitar enstrümanlarıyla ilgilenen Melis Minkari'nin müzikle arası oldukça iyi.

Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamlayan Minkarı aynı zamanda ileri düzeyde de İngilizce biliyor.

2016 yılının Şubat ayında başladığı Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimi almaya devam eden genç yetenek, güzelliği ile adından söz ettiriyor.

Ablası ile olan karesini sosyal medyadan yayınlayan Minkari'ye çok sayıda övgü dolu yorum geldi. Melis Minkari'nin hayarnları, "Abla - kardeş bu ne güzellik" demeyi ihmal etmedi.

İŞTE O KARE