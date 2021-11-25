Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz şaşırttı! Göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı yaktı geçti

ATV'nin rekortmen dizisi Kardeşlerim'de Cemile karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nilsu Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Melek rolüyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, şimdilerde ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de rol alıyor.

Dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizide hayat verdiği Cemile karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Nilsu Yılmaz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Önce Melisa ile Kadir'in arasına girerek izleyicilerin tepkisini çeken şimdi de Tolga'nın kalbini ele geçiren Cemile, göründüğünden farklı çıktı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Nilsu Yılmaz, kırmızı elbisesiyle çekildiği pozunu paylaştı. Yılmaz'ın göğüs dekolteli pozu, beğeni yağmuruna tutuldu.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor.

18 yaşındaki güzel oyuncu, her ne kadar şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle gündemde olsa da Ufak Tefak Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol aldı.