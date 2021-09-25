Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz hakkında...

Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim Cemile kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda da cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan NGM imzalı Kardeşlerim dizisine Cemile karakteriyle dahil olan Nilsu Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgiler dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Nilsu Yılmaz, TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde canlandırdığı karakterle beğeni toplamıştı.

Peki Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Nilsu Yılmaz'ın hayatı hakkında bilgiler...

KARDEŞLERİM CEMİLE KARAKTERİ HAKKINDA

Yetimhanede büyüyen ve hep bir aile özlemi içinde olan Cemile, Eren ailesinin başına işler açtı.

Ablasının gazinoda çalıştığını gören Cemile, ablasına ''Kaçtığın adam burada çalışmana nasıl izin veriyor? Onun yüzünden mi burada çalışıyorsun?'' demişti.

Yurttan ayrıldıktan sonra kendi hayatını yaşamak istediğini dile getiren Cemile, Eren ailesine ait parayı çalıp ablasıyla birlikte yeni bir hayat kurmak istedi. Ancak ablası parayı da alıp sevgilisiyle kaçmayı tercih etti.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Daha önce ''Kırmızı Oda'' dizisinde Meliha karakterinin kızına hayat veren Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor.

50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır.