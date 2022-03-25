Kardeşlerim'in Asiye'si minicik eteğiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Bu kız tam bir afet'

Kardeşlerim'in Asiye'si minicik eteğiyle sosyal medyayı yaktı geçti! 'Bu kız tam bir afet'

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, Instagram'dan mini etekli pozunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkati çeken Coşkun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran gibi isimleri buluşturan Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne ve babasını kaybeden kardeşlerin hayatını anlatan ve hüzünlü hikayesiyle milyonları ekrana kilitleyen dizide Asiye karakterine ise genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun hayat veriyor.

Dizide Doruk rolünü canlandıran Onur Seyit Yaran ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla beğeni topluyor.

Kardeşlerim dizisinden önce Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yazgı Coşkun, duru güzelliği ve başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Coşkun, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan 17 yaşındaki güzel oyuncu, son pozuyla da ilgi odağı oldu.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA NEFES KESTİ

15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun, 2012 yılında ekran karşısına geçti.

Sana Bir Sır Vereceğim, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden, Kadın, Kuzgun, Kırmızı Oda gibi başarılı projelerde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Asiye karakteriyle yıldızını iyice parlattı.

Giydiği her kıyafetle olay olan Yazgı Coşkun, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla gündeme geldi.

Genç oyuncunun mini etekli paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel fiziğini bir kez daha ortaya koyan oyuncuya, ''Halis misin'', ''Biri nazar duası okusun'', ''Güzelliğin böylesi'', ''Bu kız tam bir afet'' ''Her zamanki gibi muhteşemsin'', ''Bal gibisin'' şeklinde yorumlar yapıldı.