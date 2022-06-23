Kardeşlerim'in esmer güzeli Süsen sırt dekolteli kareleriyle nefes kesti! 'Çikolatam benim'

Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, Instagram kareleriyle beğeni topladı.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, sezon finali yaptı.

Oyuncu kadrosuyla birçok genç yeteneği parlatan Kardeşlerim'de dikkat çeken bir isim de Lizge Cömert oldu.

Dizide Ömer'in aşık olduğu Süsen karakterine genç yetenek Lizge Cömert hayat veriyor.

16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Lizge Cömert, ilk dizisi olmasına rağmen dikkat çeken bir başarı yakaladı.

Performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Cömert, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Lizge Cömert'ten pozlar

Instagram hesabından paylaşım yapan Lizge Cömert, sırt dekoltesiyle görenleri mest etti.

900 bini aşkın takipçisi bulunan Cömert'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncuya, "Esmer güzeli", "Çikolata gibisin", "Nazar değmesin" yorumları yapıldı.