Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker imaj değiştirdi! Havuz başında peş peşe verdiği pozlarla ortalığı yıktı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Harika karakteriyle adını duyuran Gözde Türker, imaj değişikliğine gitti. Saçarını kestirip sarıya boyatan Türker, havuz başında verdiği pozlarla beğeni topladı.

Oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Safiye Sultan rolüyle başlayan Gözde Türker, ardından Poyraz Karayel dizisinde boy gösterdi.

Daha sonra İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Gözde Türker, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı dizide Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, son bölümde diziden ayrıldı.

Veda etti

Sosyal medya hesabından Kardeşlerim dizisinden ayrıldığını duyuran Gözde Türker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı...Şu güne kadar Kardeşlerim'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim Serkan Birinci've ikinci yönetmenim Neşe Kelsoy'a bana sağladıkları konforlu yaratıcılık alanından ötürü ayrıca ve ayrıca teşekkür ederim. Harika Manyaslı'yı bu kadar gerçek kildiginiz için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma , bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim.''

2021 yılında nikah masasına oturduğu Anıl Güler ile mutlu bir evlilik sürdüren Türker, diziden ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyattı

Ayrılık kararıyla uzun süre gündemi meşgul eden ve hayranlarını şaşırtan Gözde Türker, saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Soluğu tatilde alan Gözde Türker, havuz başında peş peşe verdiği pozları Instagram'dan paylaştı.

Güzel oyuncunun yeni imajı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından çok beğenildi.

26 yaşındaki oyuncuya ''Bu ne güzellik böyle'', ''Diziden neden ayrıldın ki'', ''Bayağı iyi'', ''Zaten güzeldin ayrı bir güzel olmuşsun'' gibi yorumlar yapıldı.