Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ekranlara bomba gibi dönüyor! Bakın hangi dizide başrolü kaptı

Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı ekranlara bomba gibi dönüyor! Bakın hangi dizide başrolü kaptı

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Kadir rolüyle akıllara kazınan Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi belli oldu. Sarı, yaz sezonunda Fox TV'de yayınlanacak olan Gizli Saklı dizisinde başrolü kaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Halit Özgür Sarı, oyunculuğa Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.

Daha sonra Hakan: Muhafız, Şampiyon ve Kırmızı Oda dizilerinde rol alan Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren karakterine hayat verdi.

Bu rolü sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Sarı, diziden ani bir şekilde ayrılarak izleyicileri şoke etti.

Kardeşlerim'den ayrıldıktan sonra vatani görevini tamamlayan yakışıklı oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği merak konusuydu.

Başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Netflix'in Türk yapımı yeni filmi Özel Ders ile setlere dönen Halit Özgür Sarı, ekrandan gelen teklifleri de değerlendirdi.

Gizli Saklı ile dönüyor

Başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, başrolünü Sinem Ünsal ile paylaşacağı No 9 Yapım imzalı Gizli Saklı dizisiyle el sıkıştı.

Yönetmen Şahin Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gizli Saklı dizisinin çekimlerinin başladığını duyurdu.

Yaz sezonunda izleyicilerle buluşacak olan dizinin kadrosunda; Tardu Flordun, Şebnem Sönmez, Ece Dizdar, Bülent Emrah Parlak, İdris Nebi Taşkan, Şinasi Yurtsever, Selçuk Borak, Fulden Akyürek ve Ersel Şibil yer alıyor.