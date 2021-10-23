Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte o ünlü isim…

Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! İşte o ünlü isim…

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun herkesi şaşırtan ünlü sevgilisi...

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de Melisa karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Kardeşlerim dizisiyle kariyerinde yükseliş yaşayan Damlasu İkizoğlu, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Damlasu İkizoğlu, sevgilisiyle çekildikleri kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İkizoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle verdiği pozu, ''İyi ki!'' notuyla paylaştı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, ''Damla aşka geldi'' yorumları yapıldı.

SEVGİLİSİ ÜNLÜ ÇIKTI

İkizoğlu'nun geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenme teklifi aldığı sevgilisi ünlü oyuncu çıktı.

Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

ORAL ÖZER İLE AŞK YAŞIYOR

Damlasu İkizoğlu, bir süredir ünlü oyuncu Oral Özer ile aşk yaşıyor.

Oral Özer, geçtiğimiz yıl haziran ayında sevgilisi Damlasu İkizoğluna evlenme teklifi etti. Damlasu İkizoğlu'nun cevabı ise ''Evet'' oldu.

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Damlasu İkizoğlu o paylaşımına ''Ne şahane gün. Ve nasıl seviyorum seni. İyi ki hayatımdasın, iyi ki uzatmaya karar verdik bu iyi ki'leri… 23.06.20'' notunu düştü.

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer arasında 14 yaş fark olması ise dikkatlerden kaçmadı.