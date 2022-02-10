Kardeşlerim'in Nebahat Atakul’unun eski halini gördünüz mü? Şaşırmaya hazır olun!

Kardeşlerim dizisinde yer alan Simge Selçuk, eski hali ile hayranlarını şaşırttı. Güzelliğinin ve saç renginin değişmediği görülen oyuncu, Avrupa Avrupa dizisinde boy göstermişti.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her bölümü ile adından söz ettiriyor.

Atv ekranlarında yayınlanan ve kısa süre içerisinde sevilen dizide yer alan Simge Selçuk ise Nebahat Atakul karakterine hayat veriyor.

Akif'in yani Celil Nalçakan'ın eşini ve Doruk'un annesini canlandıran Selçuk, akıllarda Avrupa Avrupa dizisi ile kaldı.

25 Eylül 2011 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan dizide Matmazel karakterine hayat veren Simge Selçuk, sayısız projede oynadı.

Avrupa Avrupa dizisinden sonra en fazla adının duyulduğu yapımda başarısını katlayan Simge Selçuk, bir dönem Tamer Karadağlı ile görüntülenmişti.

Karadağlı muhabirlerin, "Tamer Bey hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna çok sinirlenmiş ve "Ben size sevgilinizi soruyor muyum? Ben de sizin sevgilinizi öğrenmek istiyorum. Yoksa hayatınızda kimse yok mu? Ne zamandır kimse yok?" demişti.

Bu olay dışında özel hayatı dışında kariyeri ile daha fazla anılan Simge Selçuk, eskiden çektirdiği karelerle gündem oldu.

Simge Selçuk'un eski halini gören Kardeşlerim dizisinin hayranları, "Her zaman güzelmiş" şeklinde yorum yaptı.

SİMGE SELÇUK'UN ESKİ HALİ

2000'li yıllara damga vuran Aliye dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Simge Selçuk, yıllara meydan okuyor. Kardeşlerim dizisiyle ekranlara dönen 46 yaşındaki oyuncu, eski kareleri ile gündem oldu.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları ile beğeni rekorları kıran Selçuk'un eski haline ise yorum yağdı.

Oyuncunun hayranları eski haline ve güzelliğine değinmeden edemedi. 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Selçuk, kariyer basamaklarını ise başarı ile tırmanıyor.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi yaşayan oyuncu sırasıyla; Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi dizilerinde rol aldı.