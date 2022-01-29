Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek'in sevgilisi bakın kim çıktı! Dile kolay, 9 yıldır beraberler...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle adından söz ettiren Turan Cihan Şimşek'in hayatı, mercek altına alındı. Hakkında araştırma yapanlar Şimşek'in sevgilisini görünce şaştı kaldı.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, ilk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin oyuncuları da ilig odağı oluyor.

Bu isimlerden biri de dizide hayat verdiği Oğulcan karakteriyle kendine hayran bırakan genç oyuncu Turan Cihan Şimşek oldu.

Dizide Harika rolünü canlandıran Gözde Türker ile aralarındaki uyumla dikkati çeken Turan Cihan Şimşek, sempatik tavırları ve konuşma tarzıyla kısa sürede gönüllere taht kurdu.

Başarılı performansı ile alkış toplayan Almanya doğumlu Şimşek, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

9 YILDIR SİNEM ŞİMŞEK İLE BİRLİKTE

Özel hayatıyla araştırma konusu olan başarılı oyuncu Turan Cihan Şimşek, dokuz yıldır Sinem Şimşek ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, dokuz yıllık ilişkisinin olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"ÇOK BAŞKA BİR DUYGU"

Sinem Şimşek ile aşk yaşayan Şimşek, daha sonra "Sevdiğin birisiyle hayatını paylaşmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı..

Youtube'taki videolarıyla dikkat çeken Sinem Şimşek'in Instagram'da 42 bin takipçisi var.