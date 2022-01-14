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- Kardeşlerim'in Oğulcan'ı eski haliyle 'Bu ne' dedirtti! Ergenlik zamanları pek iyi geçmemiş...
Kardeşlerim'in Oğulcan'ı eski haliyle 'Bu ne' dedirtti! Ergenlik zamanları pek iyi geçmemiş...
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 22:09
- Güncelleme : 14.01.2022 - 22:46
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, birçok ismin yıldızını parlattı.
Bu isimlerden birisi olan ve dizide Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, en gözde çocuk oyuncular arasında yer alıyordu.
Almanya doğumlu olan 29 yaşındaki oyuncu, Bez Bebek dizisinde şimdilerde Seksenler'de oynayan Begüm Öner'le boy gösterdi.
O dönem oyunculuğu ile beğenilen Cihan Şimşek, uzun yıllar sonra asıl parlamayı Kardeşlerim dizisinde yaşadı.
Kardeşlerim'in esprili ve sempatik oyuncusu, Bez Bebek dizisinde oynadığı zamanlarla ve eski tarzıyla gündeme getirildi.
Oyuncunun eski halini gören özellikle kız hayranları hayal kırıklığı yaşarken, sempatik hallerinin ise değişmediği görüldü.
CİHAN ŞİMŞEK'İN ESKİ HALİ
Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, yıllar içinde bir hayli değişmiş. Yakışıklı oyuncu, bu geçirdiği değişimle gündem oldu.
Şimdilerde evlenmenin ve farklı projelerin hayalini kuran Şimşek, Bez Bebek dönemleriyle "İyi ki değişmiş" dedirtti.
Genç kızların sevdiği isimlerin arasında son zamanlarda öne çıkan oyuncu, Oğulcan rolünün altından başarıyla kalktı.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
- 2009-2010 Bez Bebek - Selim - Yardımcı oyuncu
- 2010 Adanalı - Cem - Konuk Oyuncu - Yeni Sezon (Hırsız)
- 2012 Zil Çalınca - Metehan - Başrol
- 2012 Canımın İçi - Berke - Konuk Oyuncu
- 2012 Merhaba Hayat - Rüzgar - Konuk oyuncu
- 2013 Bir Yastıkta - Poyraz - Yardımcı oyuncu
- 2013 Beni Böyle Sev - Deniz - Yardımcı oyuncu
- 2015 Medcezir - Ali - Yardımcı oyuncu
- 2016 Hanım Köylü - Cüneyt - Yardımcı oyuncu
- 2018 4N1K İlk Aşk Sinan Yorulmaz Başrol
- 2019 4N1K Yeni Başlangıçlar - Sinan Yorulmaz - Başrol
- 2021-günümüz Kardeşlerim - Oğulcan Eren - Yardımcı oyuncu