Kardeşlerim'in Oğulcan'ı eski haliyle 'Bu ne' dedirtti! Ergenlik zamanları pek iyi geçmemiş...

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı eski haliyle 'Bu ne' dedirtti! Ergenlik zamanları pek iyi geçmemiş...

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yıldızı Cihan Şimşek, bir dönemin en gözde çocuk oyuncuları arasında geliyordu. Bez Bebek sayesinde tanınan oyuncu, eski haliyle herkesi şoke etti.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim, birçok ismin yıldızını parlattı.

Bu isimlerden birisi olan ve dizide Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, en gözde çocuk oyuncular arasında yer alıyordu.

Almanya doğumlu olan 29 yaşındaki oyuncu, Bez Bebek dizisinde şimdilerde Seksenler'de oynayan Begüm Öner'le boy gösterdi.

O dönem oyunculuğu ile beğenilen Cihan Şimşek, uzun yıllar sonra asıl parlamayı Kardeşlerim dizisinde yaşadı.

Kardeşlerim'in esprili ve sempatik oyuncusu, Bez Bebek dizisinde oynadığı zamanlarla ve eski tarzıyla gündeme getirildi.

Oyuncunun eski halini gören özellikle kız hayranları hayal kırıklığı yaşarken, sempatik hallerinin ise değişmediği görüldü.

CİHAN ŞİMŞEK'İN ESKİ HALİ

Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı Cihan Şimşek, yıllar içinde bir hayli değişmiş. Yakışıklı oyuncu, bu geçirdiği değişimle gündem oldu.

Şimdilerde evlenmenin ve farklı projelerin hayalini kuran Şimşek, Bez Bebek dönemleriyle "İyi ki değişmiş" dedirtti.

Genç kızların sevdiği isimlerin arasında son zamanlarda öne çıkan oyuncu, Oğulcan rolünün altından başarıyla kalktı.

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