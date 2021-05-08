Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak kimdir? Yiğit Koçak hakkında bilgiler..

ATV ekranlarında yayımlanan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinde, Ömer karakterine hayat veren Yiğit Koçak merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak kimdir?

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve sezona damga vuran Kardeşlerim dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı, dört kardeşin anne ve babasız hayata tutunma mücadelesini konu edinen dizide, Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Yiğit Koçak'ın hayatı, izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Kardeşlerim Ömer kimdir? Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak kaç yaşında, aslen nereli?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak kimdir? İşte, Yiğit Koçak hakkında bilgiler...

YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelem Yiğit Koçak'ın tam adı Bilal Yiğit Koçak'tır. Vine Fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde sürdürmektedir.

Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu, oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayımlanan ''Seni Kimler Aldı'' dizisiyle başlamış ve ardından 2019 yılında ''Kimse Bilmez'' dizisinde rol almıştır.

''Gel Dese Aşk'' dizisinde Onur karakterine hayat veren Yiğit Koçak, şimdilerde Atv ekranlarında yayımlanan ''Kardeşlerim'' dizisinde Ömer karakterini canlandırmaktadır.

Yiğit Koçak, 1.88 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

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