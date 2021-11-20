Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi tanıdık çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete'nin eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cüneyt Mete'nin eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin keleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Cüneyt Mete oldu. Dizide canlandırdığı Orhan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cüneyt Mete, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

EŞİ KURULUŞ OSMAN'IN YILDIZI ÇIKTI

Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Mete'nin özel hayatı araştırılmaya başlandı.

Ünlü oyuncunun ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Mari karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz ile evli olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi...