Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi baya ünlüymüş! Duyan küçük dilini yuttu...

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Şengül karakteri ile herkesin beğenisini kazanan Fadik Sevin Atasoy, annesi ile gündeme geldi. Ünlü ismin annesinin duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

NG Medya yapımı imzalı, ekran macerasına 20 Şubat 2021 tarihinde başlayan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, gençlik dizisi olarak karşımıza çıktı.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimleri ağırlayan dizi, anne ve babasız kalan kardeşlerin hikayelerini konu alıyor.

Birbirinden genç ismi bir araya getiren Kardeşlerim dizisinde Fadik Sevin Atasoy ise Şengül karakterine hayat veriyor.

Zaman zaman eğlenceli zaman zaman ise yaptıkları ile seyirciyi delirten Şengül'ü başarılı ile canlandıran Atasoy, annesi ile gündem oldu.

1 Ekim 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve bir dönem yurt dışında yaşayan başarılı ismin anne - babası; Sönmez Atasoy ile Emel Göksu.

İki ünlü ismin çocuğu olarak dünyaya gelen Fadik Seven Atasoy, hayranlarını bu bilgiyle bir hayli şaşırttı.

FADİK SEVİN ATASOY VE ANNESİ

Fadik Sevin Atasoy'un, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Halil İbrahim Kapar rolüne hayat veren usta oyuncu Sönmez Atasoy ile yine başarılı isim Emel Göksu'nun kızı olduğunu duyanlar şoke oldu.

Başarılı ismin annesine benzediği dikkatlerden kaçmazken, anne-kız sık sık bir araya geliyor. Annesi ile beraber tatillere çıkan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, bolca beğeni ve yorum alıyor.

Başarılı ismin annesi Emel Göksu ise sayısız tiyatro oyuncu ve dizide rol aldı. Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri gibi yapımlarda rol alan Göksu, uzun bir süredir setlerden uzak.