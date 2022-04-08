Kardeşlerim'in Süsen'i sere serpe kanepeye uzandı, o kare görenleri mest etti! 'Yaktın ortalığı güzellik'

Kardeşlerim'in Süsen'i sere serpe kanepeye uzandı, o kare görenleri mest etti! 'Yaktın ortalığı güzellik'

Kardeşlerim dizisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, sosyal medya hesabındann paylaştığı son karesiyle gündem oldu. Güzelliğiyle büüyleyen Cömert'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, hüzünlü hikayesiyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı Kardeşlerim dizisi, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Anne-babasız kalan kardeşlerin hayata tutunma mücadelelerini ve başlarından geçen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi, usta oyuncuların yanı sıra genç yeteneklere de fırsat tanıyor.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Ömer'in aşık olduğu Süsen karakterine genç yetenek Lizge Cömert hayat veriyor.

İlk sezonda tavırlarıyla tepki çeken ancak Ömer'e aşık olunca vicdanlı bir kıza dönüşen Süsen rolünü başarıyla canlandıran Lizge Cömert, oyunculuğuyla alkış topluyor.

Performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Cömert, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Kardeşlerim ile parladı

16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Lizge Cömert, ilkokul eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam eden Cömert, oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.

İlk dizisi olmasına rağmen Kardeşlerim sayesinde tanınan genç oyuncu, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Sere serpe poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri mest eden Lizge Cömert, kanepeye uzanıp poz verdi.

Instagram'da 900 bini aşkın takipçisi bulunan Cömert'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncuya, ''Bu nasıl bir güzellik'', ''Muhteşemsin'', ''Yaktın ortalığı güzellik'' ve ''Esmer güzelim'' şeklinde yorumlar yapıldı.