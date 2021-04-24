Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal kimdir? Berk Ali Çatal hakkında bilgiler..

Berk Ali Çatal, ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin sıkı takipçileri, Berk Ali Çatal hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Berk Ali Çatal kimdir?

Her Cumartesi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu.

Oyunculuk kariyerinde çok önemli film projelerinde yer alan Berk Ali Çatal, Kardeşlerim dizisine transfer oldu.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek olan 10. bölümü itibarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Ali Çatal'ın 'Tolga' karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Bu haberin ardından dizinin hayranları, 'Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Berk Ali Çatal kimdir? Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Berk Ali Çatal hakkında bilgiler..

BERK ALİ ÇATAL, TOLGA KARAKTERİ HAKKINDA KONUŞTU

Çok güzel bir hikayeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Berk Ali Çatal, dizide hayat vereceği Tolga karakterine ilişkin şunları söyledi:

''Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolga'yı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler.''

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

4 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Berk Ali Çatal, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır.

Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürmüş ve ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almıştır.

Kameraların karşısına ilk kez 2009 yılında ''Aile Reisi'' adlı dizi ile adım atan Berk Ali Çatal, uzun bir sürenin ardından 2014 yılında ''Beni Böyle Sev'' dizisi ile ekranlara geri dönmüştür.

2017 yılında ''Umutsuz Ev Kadınları'', ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'', ''Söz'' dizilerinde rol almış ve 2018 yılında ''Vatanim Sensin'' dizisinde boy göstermiştir.

2020 yılında ''Çukur'' dizisinde Sercan rolüne hayat veren Berk Ali Çatal, 2020 yılında ''Kırmızı Oda'' dizisnde Bayram karakterini canlandırmıştır.

Balık burcu olan Berk Ali Çatal'ın boyu 1.84 cm, kilosu 72 kg'dir.