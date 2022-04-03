Kardeşlerim'den ayrılışı izleyicileri kahretmişti! Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi belli oldu

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, diziden ani bir şekilde ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Ekranlara ne zaman döneceği merak edilen oyuncunun yeni projesi belli oldu.

4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dümyaya gelen Halit Özgür Sarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Halit Özgür Sarı, oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Süleyman karakteriyle beğeni toplayan Sarı, daha sonra Hakan: Muhafız, Şampiyon ve Kırmızı Oda dizilerinde de rol aldı.

Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren karakterine hayat veren Sarı, bu rolü sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Diziden ayrılışıyla izleyicileri şoke eden yakışıklı oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği merak konusuyudu. Vatani görevini tamamlayan genç oyuncu, setlere yeniden döndü.

SİNEMA FİLMİYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Halit Özgür Sarı, başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı OGM Pictures ile Organic Film ortak yapımı ''Özel Ders'' adlı sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, senaryosunu ise Murat Dişli ile Yasemin Erturan'ın kaleme aldığı ve Netflix'te yayınlanacak olan Özel Ders filminin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

OGM Pictures, filmin çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

OGM Pictures, yaptığı açıklamada, ''Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Private Lesson sete çıktı!⁠ Görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verdi.