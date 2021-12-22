Kardeşlerim'in yıldızından ters köşe! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'a geçiş yaptı

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Halit Özgür Sarı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı'nın yeni Kurtlar Vadisi olarak görülen Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan ve cuma akşamları izleyicisiyle buluşması beklenen dizinin kadrosu için bazı isimlerle görüşmeler de devam ediyor.

HALİT ÖZGÜR SARI YALNIZ KURT'A KATILDI İDDİASI

Son olarak ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı, büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Dizinin sıkı takipçileri ve Halit Özgür Sarı'nın hayranları, Kadir'in ani ölümü karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişti. Yeni projesi merak konusu olan Halit Özgür Sarı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Genç oyuncunun Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek olan ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosuna katıldığı belirtildi.

Ancak yapımcıdan ya da Halit Özgür Sarı'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.