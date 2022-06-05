Karikatürist Latif Demirci yaşamını yitirdi

Karikatür sanatının ünlü isimlerinden Latif Demirci, kalp ameliyatı sonrasında evinde düşmesi sonucu, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin karikatür sanatı alanında önde gelen isimlerinden olan 61 yaşındaki Latif Demirci, kısa süre önce kalp ameliyatı geçirti.

Hürriyet gazetesi çizeri karikatürist Demirci, dün sabah evinden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Gazete karikatüristliğinde eşi benzeri olmayan bir isimdi"

"Muhlis Bey", "Arap Kadri" ve "Press Bey" gibi pek çok tiplemeyle güncel konulara değinen Latif Demirci'nin hayatını kaybettiğine üzüldüğünü belirten Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Çoşkun, "Türkiye'de gazete karikatüristliğinde eşi benzeri olmayan bir isimdi. Hayatın her alanından çizgilerle, ince esprilerle çok önemli bir yeri vardı. Çok önemliydi gazetemiz açısından." şeklinde konuştu.

"Ülkemizin sayılı kalemlerindendir"

Oyuncu, karikatürist ve yapımcı Hasan Kaçan ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Latif Demirci 35 yıllık arkadaşımdı. Ülkemizin sayılı kalemlerindendir, çizgi dünyasının büyük bir ismidir. Gerçekten kıymetli bir karikatüristi kaybetmiş olduk. Mekanı cennet olsun." dedi.

"Muhlis Bey bir döneme damgasını vurdu"

Demirci'nin, adı gibi Latif bir sanatçı olduğunu, eleştirilerini ve karşı çıktığı fikirleri dahi çok derece latif bir üslupla kağıda aktardığını ifade eden Kaçan, şunları kaydetti:

"Yani insanlar ismiyle müsemmadır derler, öyle bir çizerdi. Çok fazla hatıramız var. Çizerlerin kıymeti çok fazla bilinmiyor, ne kadar önemli olsalar da sanat dünyasının üvey çocuğu gibiler. En güzel, en tatlı, yüreklere su serpen hoş şeyleri yine çizerler üretebilirler. Latif Demirci, yeri dolduramayacak kadar büyük bir ustaydı. Behiç Ak ile birlikte yapmış oldukları 'Muhlis Bey', bir döneme damgasını vurmuş çok muhteşem bir karakterdi. Güzel işler üretti kendine has müthiş bir üslubu vardı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çizdiği karikatürlere sayfaları sığdıran, halen hafızalarda olan unutulmaz tiplemelere imza atan Karikatürist Latif Demirci'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

"Kapkara bir haber"

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu da paylaşımında "Kapkara bir haber, karikatürün büyük ustası, mizahımızın zirve isimlerinden, sevgili ağabeyim Latif Demirci, aramızdan ayrıldı. İnce zekası, sağlam bileği, sıcacık tebessümüyle sonsuza kadar efsane olarak kalacak usta. Adı gibi hatıratı da Latif olacak. Başın sağ olsun, Türkiye." dedi. Karikatürist Behiç Ak ise vefat haberini "Çok üzücü bir haber. Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti!" diyerek duyurdu. Karikatürist Alpay Erdem de "Latif Demirci'yi kaybetmişiz. Büyük bir ustaydı, dünyanın en önemli mizah insanlarından biriydi. Çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Latif Demirci'nin özgeçmişi

"Gırgır" ve "Fırt" dergilerine yaptığı çizimlerle meslek hayatına adım atan Latif Demirci, "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Canavar Koyun Orhan", "Arap Kadri", "Press Bey" ve "Tarzan" gibi karakterlerin çizerliğini yaptı.

Kurduğu "Hıbır" ve devamı olan "HBR Maymun" mizah dergilerinin kapanmasından sonra gazete ve dergiler için çizmeye başlayan Demirci, 1990'lı yıllarda yurt içi ve yurt dışında karikatür sergileri açtı.

Kitap kapağı, poster ve çizgi film gibi çalışmalarda da yer alan çizer, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların kadrolarında yer aldı ve uzun süre Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı.