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    • Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı'nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! 'Fizik deyince sen..'

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı'nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! 'Fizik deyince sen..'

    Şeyma Subaşı instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Miami'den paylaştığı kareler ile büyük beğeni topladı. İşte Şeyma Subaşı'nın o pozları..
    • 01.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:15
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    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı'nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! 'Fizik deyince sen..'

    Şeyma Subaşı sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde Mısırlı sevgilisi ile evleneceği haberi ile sık sık gündem olan Şeyma Subaşı Miami'den paylaşım yapmaya devam ediyor.

    Sevgilisi ile Amerika'da yaşayan Şeyma Subaşı instagram hesabından bol bol fotoğraf paylaşarak takipçilerinini beğenisini kazanıyor.

    Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatı ile gündemden düşmeyen Subaşı geçtiğimiz aylarda bir partide uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #1

    Bu olay sonrası Acun Ilıcalı kızları Melisa'yı yanına almış Şeyma Subaşı ise zor günler geçirmişti. Kızıyla sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı onu çok özlediğini ve sevdiğini dile getiren paylaşımlar yapıyor.

    Şeyma Subaşı'nın son olarak Miami'den pasylaştığı mini şortlu pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

     

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #2

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #3

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #4

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #5

    Karın kaslarını sergiledi! Şeyma Subaşı nın mini şortlu pozları alev yağmuruna tutuldu! Fizik deyince sen.. #6


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