Karınca Adam filmi, 20 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Seyirciler, Karınca Adam (Ant Man) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

20 Şubat Cumartesi yani bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Karınca Adam adlı aksiyon filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

2015 yılında vizyona giren ve aksiyon ve bilimkurgu türünde olan Karınca Adam filmi, bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Peki, Karınca Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Karınca Adam (Ant Man) filmi hangi kanalda? İşte Karınca Adam filmi hakkında merak edilenler..

KARINCA ADAM KONUSU NEDİR?

Aynı adlı Marvel Comics çizgi roman serisinden uyarlanan Karınca Adam, Peyton Reed tarafından yönetilmiştir. 2015 yılında vizyona giren on ikinci Marvel Sinematik Evreni filmi olup 2. Evre'nin kapanış filmidir.

Biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym, yaptığı son deneylerde maddelerin boyutlarını değiştirmeyi keşfeder. Bu keşfi ilk önce kendi üzerinde test eder ve yarattığı araçlarla birlikte böceklerle iletişime geçmeyi başarır.

Yarattığı özel kıyafeti giyerek kötü güçlere karşı mücadele etmesi için Scott Lang'i seçer. İkili, bu kıyafetin olağanüstü güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmaya girişirler.

KARINCA ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Peyton Reed'in oturduğu aksiyon ve bilimkurgu filmi Karınca Adam'ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir: