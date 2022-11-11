'Kariyerimi borçluyum' dedi! İşte Somer Şef'in 18 yıl evli kaldığı eski eşi...

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun eski eşi, hakkındaki itirafının ardından merak konusu oldu. İşte Somer Şef'in bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu isim...

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da araştırma konusu oluyor.

Bir dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef programındaki bir editörle aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun evliliği geçtiğimiz yıllarda sona erdi.

18 yıllık evliliği ihanet iddialarıyla sona eren Sivrioğlu çifti hakkındaki detaylar merak ediliyor.

İşte Somer Şef'in eski eşi

29 yaşında Sidney'de hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu'nun Derin ve Deniz adında iki çocuğu bulunuyor.

Çalkantılı ilişkisi ile gündeme gelen Somer Şef, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında ilginç bir itirafta bulundu.

Somer Şef, kariyer hayatındaki başarısını eski eşi Aslı Sencer'e borçlu olduğunu söyledi.

İzleyiciler ise Aslı Sivrioğlu kimdir sorusunu arama motorlarına yöneltti. İşte Somer Şef'in 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu...