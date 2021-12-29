Karizma genetik! Börü'nün Kemal Boratav'ı Murat Arkın'ı gören bir daha bakıyor...

Karizma genetik! Börü'nün Kemal Boratav'ı Murat Arkın'ı gören bir daha bakıyor...

Börü dizisinin başrolü Murat Arkın, rolü için büründüğü yeni tarzıyla olay oldu. Arkın'ı görenler, karizmasını babası Cüneyt Arkın'dan almış yorumlarını yaptı.

Börü serisinin ikinci sezonu Börü 2039, Blu Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Türk yapımı bilim kurgu türü dizinin oyuncuları arasında Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın da yer alıyor.

Murat Arkın da babası gibi oyunculuğa gönül verdi ve farklı rollerle şimdiye kadar kendisine iyi bir kariyer edindi.

2011 yılında Pis Yedili dizisindeki Murat karakterinden sonra Harem isimli dizide Kara Murat karakteri ile yerini alan Arkın, Börü dizisiyle de ekranda yer almaya devam etti.

Çeşitli sinema filmlerinde rol alan, Dağ 2 ve Arif V 216 isimli projelerle dikkat çeken Murat Arkın, son olarak isem 2018 yılında Hürkuş Göklerdeki Kahraman isimli filmde Mehmet Ali Yüzbaşı karakterini canlandırdı.

BÖRÜ'NÜN KEMAL BORATAV'I: MURAT ARKIN

Ancak Arkın'ın kariyerine damga vuran karakter şüphesiz Börü'deki Kemal Boratav oldu.

Şimdilerde Börü 2039 dizisinde karşımıza çıkan Kemal Boratav, özel harekat timinin en zeki ve yetenekleri askerlerinden biri olup harvard üniversitesi adli antropoloji doktorasını birincilikle tamamlayan, sadece gönüllü olarak özel harekata katılan bir dahi bir asker.

"KARİZMA GENETİK"

Murat Arkın aynı zamanda karakteri için imaj değişikliğine de gitti. Dizinin izleyicileri, Arkın'ın yeni tarzını sosyal medya gündemine taşıdı.

Babasına benzetilen Murat Arkın, karizmasıyla oldukça beğenildi.

İşte Börü'nün Kemal Boratav'ı Murat Arkın'ın yeni tarzı...