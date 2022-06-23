'Karizmanın öz evladı!' İçimizdeki Ateş'in Ege'si Atakan Hoşgören'in pozları gündem oldu

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş'te Ege karakterine hayat verecek olan Atakan Hoşgören, yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme aldığı "İçimizdeki Ateş" için geri sayım başladı.

ATV'nin yeni iddialı dizisi İçimizdeki Ateş'in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak olan dizi, heyecanla bekleniyor.

Genç ve yetenekli oyuncu Atakan Hoşgören, dizide Ege karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada bir başka

1999 doğumlu Atakan Hoşgören, küçük yaşlardan beri setlerde. Yıldızı 4N1K ile parlayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim, Akıncı, Sana Söz ve Kardeşlerim dizilerinde de adından söz ettirdi.

Sosyal medyada fenomen denilecek kadar aktif ve takipçi sayısına sahip olan Hoşgören, pozlarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.

Birbirinden iddialı karelere imza atan ünlü oyuncu, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç gibi isimlerle kıyaslandı.

İşte İçimizdeki Ateş'in Ege'si Atakan Hoşgören'in paylaşımlarından bazıları...