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    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor'da çıldırtan kaza... 'Meftayı kaldırın'

    Survivor 2022 All Star'da 14 Mart 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Sema'nın sakatlığı üzerine yardıma koşan Bora'nın düşüşü yarışmaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 15:03
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    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor'da çıldırtan kaza... 'Meftayı kaldırın'

    Survivor All Star heyecanı elemelerle devam ediyor.

    Hayallerine veda eden son isim Sercan olurken, Survivor 48. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde adadaki gerilim gözler önüne serilirken, Sema'nın kaza geçirdiği anlar yürekleri ağza getirdi.

    Survivor Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkur sonunda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yaptı.

    SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

    Fragmanda, Sema Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada gündeme oturdu.

    Bora Edin'in boyun sakatlığı yaşayan takım arkadaşının başını bilinçsizce yerden kaldırması ise tepkileri alevlendirdi.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu olayda prodüksiyonun hatalı olduğunu savundu.

    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor da çıldırtan kaza... Meftayı kaldırın #1

    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor da çıldırtan kaza... Meftayı kaldırın #2

    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor da çıldırtan kaza... Meftayı kaldırın #3

    Kaş yaparken göz çıktı! Survivor da çıldırtan kaza... Meftayı kaldırın #4


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