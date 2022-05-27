Kasaba Doktoru geri sayıyor! Ekrana veda tarihi belli oldu...

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda sezon finali için geri sayım başladı. Peki Kasaba Doktoru ne zaman sezon finali yapacak? İşte tarihi...

Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinden uyarlanan Kasaba Doktoru, kısa sürede büyük bir beğeni topladı.

TRT1 ekranlarının ARC Yapım imzalı, başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.

Yaz aylarına gelinmesiyle birlikte dizilerin sezon finali bölümleri de yaklaştı. Cuma akşamları ekranlara gelen Kasaba Doktoru için de final tarihi netleşti.

11. bölümle sezonu bitiriyor

20 Mayıs Cuma günü yedinci bölümünü izlediğimiz Kasaba Doktoru dizisi, 4 bölüm daha izleyici ile buluşacak. Dizi, 11. bölümü ile birlikte 17 Haziran Cuma günü ilk sezonu kapatacak.

Kasaba Doktoru konusu

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu