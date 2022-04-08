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    • Kasaba Doktoru'nun hemşiresi Vildan Atasever'in eski eşi Mahkum'un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu...

    Kasaba Doktoru'nun hemşiresi Vildan Atasever'in eski eşi Mahkum'un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu...

    Kasaba Doktoru ile ekranlara dönen Vildan Atasever, bir zamanlar gönlünü kaptırdığı ve 5 yıl evli kaldığı eski eşini duyanlar şoke oldu. O isim şimdilerde Mahkum'da fırtınalar estiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 21:13
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    Kasaba Doktoru'nun hemşiresi Vildan Atasever'in eski eşi Mahkum'un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu...

    Son olarak Payitaht: Abdülhamid dizisinde rol alan Vildan Atasever, TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru ile ekranlara döndü.

    Kurtlar Vadisi, Azize, Kadın İsterse, Bıçak Sırtı, Yaralı Yürek, Başrolde Aşk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Klavye Delikanlıları, Tek Yürek ve Payitaht: Abdülhamid dizilerinde rol alan Vildan Atasever, Kasaba Doktoru ile oyunculuğunu konuşturacak.

    Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı dizi, şehirden uzak bir hastanede 3 doktorun öyküsünü anlatıyor.

    Hemşire Mine karakterini canlandıran Atasever, seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.

    Disiplini ve ciddiyeti ile tanınan deneyimli bir hemşire olan Mine, Hakan Hoca'nın güvenini kazanabilmiş az sayıdaki insandan biridir. İş arkadaşlarına, ailesine, dostlarına güven veren bir karakter olan Mine, özünde yalnız bir insandır.

    Vildan Atasever'in özel hayatını araştıran izleyiciler, ortaya çıkan bir detay ile şoke oldu.

    Şimdilerde şarkıcı Mehmet Erdem ile mutlu bir evlilik sürdüren Atasever, bir zamanlar bakın kiminle evliymiş...

    Vildan Atasever'in eski eşi

    Mahkum dizisiyle yıldızı parlayan İsmail Hacıoğlu ile Vildan Atasever, 5 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu.

    Vildan Atasever Taylan Kılın ile 2001-2007 yılları arasında evlendi İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlendi.

    Yaklaşık 5 yıl evli kaldıktan sonra karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardır.

    Atasever, 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile dünya evine girdi.

    Kasaba Doktoru nun hemşiresi Vildan Atasever in eski eşi Mahkum un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu... #1

    Kasaba Doktoru nun hemşiresi Vildan Atasever in eski eşi Mahkum un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu... #2

    Kasaba Doktoru nun hemşiresi Vildan Atasever in eski eşi Mahkum un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu... #3

    Kasaba Doktoru nun hemşiresi Vildan Atasever in eski eşi Mahkum un yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın hazin sonu... #4


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