Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı göğsündeki dövmesiyle nefes kesti! 'Tam yerini bulmuşsun'

Kasaba Doktoru dizisinde rol alan Hazal Subaşı'nın dövmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın unvanını taşıyan Hazal Subaşı, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ileriyor.

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu.

Setlere ara vermeyen Hazal Subaşı, Çukur dizisinde Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, sosyal medyada adından söz ettiren ünlü isimlerden.

Çukur dizisindeki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile bir zamanlar aşk yaşayan Hazal Subaşı, vücudundaki dövmelerle de şaşırtıyor.

Dövmesini gören bakakaldı

1996 da İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, cesur ve iddiaları pozlarını 1 milyon civarındaki takipçisinin beğenisine sunuyor.

Göğsündeki dövmede Fransızca olarak, “Doğru kararlar ver, mutlu yaşa” şeklinde bir yazı bulunuyor.

Subaşı'nın dövmesini görenler, "Çok anlamlı", "Cesurca", "Yakışmış" yorumlarında bulunuyor.