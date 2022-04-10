Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı'nın eski aşkı Ezel'in psikopatı çıktı!

TRT1'in yeni dizisi Kasaba Doktoru ile ekranlara dönen oyuncu Hazal Subaşı'nın 3 yıllık eski sevgilisi, duyanları şaşırttı. Subaşı, bir zamanlar rol arkadaşı olan ünlü isme gönlünü kaptırmış...

Tescilli güzel Hazal Subaşı, oyunculuk eğitimlerinin hakkını veriyor.

Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlara geri dönen Subaşı, Doktor Leyla karakteriyle beğenileri topladı.

Güzelliği ve başarısı ile dikkat çeken Subaşı, adını ilk olarak "Adını Sen Koy" dizisi ile duyurdu.

Setlere ara vermeyen Hazal Subaşı; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrolünü paylaştığı Çukur dizisinde Nehir karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

Çukur dizisi kariyeri kadar aşk hayatını da değiştirdi. Şubası, rol arkadaşı olan yıldız isme gönlünü kaptırdı.

Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı aşkı

Hazal Subaşı, adını Ezel dizisi başta olmak üzere Karadayı, Kuzey Güney, İçerde ve son olarak Çukur ile duyuran Rıza Kocaoğlu ile sevgiliydi.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur setinde aşkları alevlenen çift, yaklaşık 3 yıl birliktelik yaşadı.

Genellikle kameralardan uzak olan Subaşı ve Kocaoğlu, romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Mutluluğu evlilikle taçlandırması beklenen çiftten, hayranlarını üzen bir haber geldi. Yollarını ayıran ikili, sosyal medyadan duyurdu.

Rıza Kocaoğlu, ayrılık kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık. Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz."