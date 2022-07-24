Kasığına kadar açtı! Yüsra Geyik'in elbisesi olay oldu... 'Sıcak renklerle alev almışsın..'

Kasığına kadar açtı! Yüsra Geyik'in elbisesi olay oldu... 'Sıcak renklerle alev almışsın..'

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayat veren ve paylaştığı pozlarla sosyal medyayı sallayan Yüsra Geyik, gündeme gelmeye devam ediyor.

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda devam etti.

İlkokul yıllarında tiaytro ile tanışan genç ve güzel isim, eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı.

13 yaşında kameralar karşısına geçen ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yüsra Geyik, Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl ününü Arka Sokaklar sayesinde kazanan Yüsra, 16 sezon boyunca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat verdi.

Diziden geçtiğimiz sene ani bir kararla ayrılan Yüsra Geyik, kısa bir süre Camdaki Kız dizisinde oynadı.

Dizide Melisa karakterine hayat veren ve kısa bir süre sonra ekran macerasını sonlandıran ünlü ismin hayranları, yeniden Arka Sokaklar'a dönmesini istiyor.

Yüsra Geyik'in yeni sezonda rotasının neresi olacağı şimdilik belirsiz...

Ancak başarılı oyuncu şu sıralar, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Birbirinden cesur pozlar veren ve güzelliğini her fırsatta sergileyen oyuncuya yorum ve beğeni yağıyor.

"Ne yaptın Yüsra?"

Sık sık sosyal medya hesabına fotoğraf koyan Yüsra Geyik, cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı oaln Geyik, bu cesur kareleri sayesinde hayranlarının aklını başından alıyor.

Spor yapan ve kendisine çok iyi bakan oyuncu, kusursuz fiziği ile görenleri büyülüyor.

Bordo elbisesi ile poz veren ve sıcak renkler altında ışıldayan Yüsra, bir kez daha sosyal medyayı salladı.

Yüsra Geyik'in pozlarına hem hayranları hem de oyuncu arkadaşları kayıtsız kalamıyor.

Güzel ismin her pozu, hakkını alıyor ve övgü dolu yorumlarla taçlandırıyor.

Başarılı isim ise bu övgülerden bir hayli memnun..