Kasımpaşa'nın yanık sesi: Güllü kimdir, kaç yaşında?

Fantezi müziğin güçlü ve sevilen isimlerinden biri olan Güllü, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Seyirciler, Güllü hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Güllü kimdir, gerçek adı ne?

90'lı yıllara damga vurmuş fantezi müziğin efsane isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu oldu.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı programın yeni bölüm teması ise "Roman Gecesi".

Güllü kimdir, gerçek ismi ne? Güllü kaç kez evlendi, aslen nereli? gibi soruların yanıtları ise izleyicilerin merak konusu oldu.

Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Ortaokula kadar okuyabilen Güllü, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

İşte Güllü'nün hayat hikayesi ve merak edilenleri...

GÜLLÜ KİMDİR?

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

EVLİLİKLERİ

1996 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara verdi. Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yaptı. Müzik çalışmalarına devam etmeye başladı. Bir kez evlilik yapan Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'dir.

ŞARKILARI

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.