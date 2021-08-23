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- Kasları ile şov yapan Murat Boz'un eski hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı..
Kasları ile şov yapan Murat Boz'un eski hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı..
Şarkıcı Murat Boz'un yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Boz'un son hali daha çok beğenilirken, şarkıcının yıllar içinde fiziğine ve tarzına daha çok dikkat ettiği görüldü.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 15:38
- Güncelleme : 23.08.2021 - 15:40
Şarkıcı Murat Boz, inişli-çıkışlı devam eden Aslı Enver ile olan aşkıyla gündeme geliyordu.
Evlenmeleri beklenirken ayrılan ikili tekrar bir araya gelmezken, Boz ise özel hayatı ile ilgili sessizliğe gömüldü.
Spor salonlarından çıkmayan ve sosyal medyadan yakışıklığı ile şov yapan Murat Boz'un eski fotoğrafları ortaya çıktı.
Boz'un eski halini görenler tanımakta zorluk çekerken, yeni haline ise övgüler yağdı.
'BİR ZAMANLAR MURAT..'
Tarzı, esprileri ve şarkıları ile dikkati çeken Murat Boz'un eski fotoğrafları herkesi şoke etti.
Genç kızların hayranlıkla takip ettiği pop yıldızı, 6 yıl önce tatilde "göbekli" pozlarıyla herkesi şok etmiş, ardından sıkı bir sporla kaslı haline geri dönmüştü.
İşte kasları ile şov yapan Boz'un eski ve şimdiki hali;