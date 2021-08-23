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Kasları ile şov yapan Murat Boz'un eski hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı..

Kasları ile şov yapan Murat Boz'un eski hali şoke etti! Görenler şaştı kaldı..

Şarkıcı Murat Boz'un yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Boz'un son hali daha çok beğenilirken, şarkıcının yıllar içinde fiziğine ve tarzına daha çok dikkat ettiği görüldü.