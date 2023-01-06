Kaslı vücuduyla büyüledi! Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'ın bikinili pozları mest etti! 'Fiziğin şaka mı?'

Kaslı vücuduyla büyüledi! Bali'ye yerleşen Irmak Ünal'ın bikinili pozları mest etti! 'Fiziğin şaka mı?'

Ünlü oyuncu Irmak Ünal'ın iddialı paylaşımları beğeni topluyor. İşte bazı instagram pozları..

Ünlü oyuncu Irmak Ünal aldığı bir karar ile Endonezya'ya taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştı.

Uzun süredir herhangi bir dizi yada filmde rol almayan Irmak Ünal çocukları ile birlikte Bali'de yaşıyor.

15 Şubat 1977'de Ankara'da dünyaya gelen 45 yaşındaki Irmak Ünal sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

Sık sık paylaşım yapan Irmak Ünal'ın instagram pozları dikkat çekiyor. İşte Irmak Ünal'ın bazı instagram paylaşımları..