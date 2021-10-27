Katalanlardan hain pusu! Bala Hatun ölecek mi?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u pusuya düşüren Katalanlar, seyircileri meraklandırdı. Hamile olan Bala Hatun ölecek mi, kurtulacak mı sorusu izleyicilerin gündeminde...

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş öyküsünü anlatan Kuruluş Osman dizisi bu akşamda nefesleri kesecek.

Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşen Bala Hatun ve Malhun Hatun kahramanca savaşıyor. Hamile olan Bala Hatun ise yaralanıyor.

Kuruluş Osman dizisinde, Özge Törer tarafından canlandırılan Bala Hatun’un tarihteki yeri ve ölümü de pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Bala Hatun’un babası da o dönemin ünlü isimlerinden biri iken, Bala Hatun Osman Gazi ile olan evliliğinden olan tek çocuğu da Osmanlı’nın ilk veziri olarak tarihe geçmiştir.

Peki Bala Hatun ölecek mi? İşte hayatına dair merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLECEK Mİ?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşüyor. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümde sorunun net cevabı belli olacak.

BALA HATUN'UN HAYATI

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebali'nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor.

Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

BALA HATUN KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Bala Hatun’un nasıl öldüğüne ilişkin tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamakla birlikte, ölüm yılı olarak, 1324 yılı tarihi kayıtlara geçmiştir. Böylelikle Bala Hatun’un yaklaşık 67 yaşında vefat ettiği bilgisine ulaşılmaktadır.

Bala Hatun’un kabri, Bilecik’te babası Şeyh Edebali’nin türbesinin yakınında bulunmaktadır.