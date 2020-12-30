Katarsis sunucusu Psikolog Gökhan Çınar kimdir? Katarsis ne zaman başlıyor?

Konuklarının hayat hikayeleriyle seyircilerinin yaşamlarına dokunan Katarsis programının sunucusu Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Youtube'da birçok ünlü isimle ve hayat hikayesini milyonlarla paylaşmak isteyen sıradan insanlarla sohbet havasında gerçekleştirdiği Katarsis adlı programla popüler hale gelen Uzman Psikolog Gökhan Çınar, artık Exxen TV'de devam edecek.

Çekimler için Katarsis'e ara verilmesinin ardından birçok konu merak edilmeye başladı.

Katarsis programıyla milyonlarca kez izlenen Gökhan Çınar, konuşmaları ve yorumlarıyla da beğeni kazanıyor. Peki Gökhan Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli..

İşte Katarsis sunucusu Göktan Çınar hakkında merak edilenler..

GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde burslu olarak tamamladığı yıl klinik psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi.

Lisans eğitimi süresinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına devam etti. 10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri kongresine ‘Ergenlerin Meslek Yönelimi’ ve ‘Mesleki Adanmışlık’ konuları ile katıldı.

Türk Psikologlar Derneği’nde “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimi sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında süpervizyon almaya devam etti. Diğer yandan, aynı dönemde bireysel psikanalizinden geçmeye başladı. Sonrasında ise öncelikli olarak bir travma sonrası müdahale yöntemi olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlayarak travmatik yaşam deneyimleri sonrasında psikoterapi müdahalelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algılama testinin uygulamasında yetkinlik kazandı.

Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Çocuk ve ergenlerde kişilik özelliklerinin uyum ve davranış sorunları üzerinde etkisi” konusunda kapsamlı bir araştırmayı da sürdürdü.

12 yaşından itibaren çocuk programlarıyla medyanın çeşitli alanlarında görev almaya başladı. Medyadaki kariyeri boyunca çeşitli radyo, televizyon ve dergilerde programcı, genel yayın müdürü ve yazar olarak görev aldı. Psikolog olarak mesleğine devam ederken, medyadan kopmayarak “Medya Çalışanlarının Mesleki Adanmışlıkları” üzerine çeşitli seminerlerde çalışmaları sunulmuştur.

İz bırakan sanatçılarla “Müzik ve Psikoloji” başlığı altında yaptığı röportajlar aylık bir dergide ve özel programlar olarak çeşitli radyolarda yayınlanmıştır. Son dönemde radyo ve televizyon sektöründe çalışmalarına ve programlarına devam etmektedir.

Keşif Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde ve SizDrama Sanat, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen psikologu olarak çalışmalarını sürdüren Gökhan Çınar, İstanbul’da bazı eğitim kurumlarında aile ve öğrenci danışmanı, eğitim ve motivasyon programları koordinatörü olarak görev almaya devam etmektedir.

Eğitim kurumlarına, çocuk ve ergenlerle ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarına, gençlerle ilgili mesleki yönelim eğitimlerine proje hazırlayan ve uzman psikologlarla birlikte uygulayan Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği’nin kurucu üyelerinden biridir.

Ünlü psikolog Çınar, kendisi gibi psikoterapist Berrak Artemiz ile evli ve bir de çocukları bulunuyor.

KATARSİS NE DEMEK?

Arınma olarak da bilinen katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır.

Ayrıca Platon'un "Devlet" adlı eserinde de zikredilen, adil ve onurlu yöneticilere atfedilen bir felsefi terimdir.

EXXEN KATARSİS ZAMAN BAŞLIYOR?

Katarsis programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Katarsis başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu.

Exxen Katarsis izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra ilk 7 gün boyunca tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.