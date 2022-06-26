Kavak Yelleri'nin Aslı'sını tanıyabilene aşk olsun! Son görüntüsü mankenleri kıskandırdı...

Kavak Yelleri'nde 'Aslı' karakterine hayat veren Pelin Karahan, 8 kilo verdi. Beslenmesini sporla desteklediğini söyleyen güzel oyuncunun zayıflama formülü...

Dizi ve film oyuncusu Pelin Karahan, bir dönemin sevilen dizi Kavak Yelleri'nde 'Aslı' karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Rol aldığı projelerde güzelliği ve yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, ekranların sevilen yüzü oldu.

İş insanı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenen oyuncu, iki erkek çocuğu sahibi oldu.

Evlendiği dönemden bu yana büyük bir değişikliğe giden Karahan, saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı.

Bir zamanlar aşırı kilo alan güzel oyuncunun kilo vermiş hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Ketojenik diyetle 8 kilo verdi...

Şimdilerde fit vücuduyla sosyal medyada boy gösteren Karahan'ın nasıl bu kadar kilo verdiği de merak konusu oldu.

Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan ünlü isim, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdi ve 57 kilodan 49 kiloya düştü.

Karahan, fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spor olduğunu belirtti.