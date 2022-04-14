Kavak Yelleri'nin atarlı aşçısı Halil'ini gören 'yaşlanmışız' diyor...

2000'li yılların efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Dizide Halil karakterini canlandıran Emre Ertunç'un son hali ise görenleri şoke etti.

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan gençlik ve drama türündeki dizi Kavak Yelleri, milyonların merakla takip ettiği yapımlardandı.

İlk bölümü 31 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanan ve 30 Ağustos 2011'de "Ve Dünya Bizi Yakınlaştırmak İçin Döndü" isimli 170. bölümü ile final yaparak sona eren Kavak Yelleri macerası 5 sezon sürdü.

Bir Ege kasabası olan Seferihisar'da yaşayan Deniz (İbrahim Kendirci), Aslı (Pelin Karahan), Efe (Dağhan Külegeç) ve Mine'nin (Aslı Enver) hikâyeleri etrafında dönen dizi, konusu ve karakteriyle büyük bir ilgi gördü.

Kavak Yelleri oyuncuları yıllar sonra dahi izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor.

Oyuncuların şimdiki halleri ve neler yaptıkları merakla takip ediliyor.

Dizide Emre Ertunç'un canlandırdığı sempatik ama atarlı tavırlarıyla dikkat çeken aşçı Halil karakteri de hafızalara kazındı.

Sahnelere devam ediyor

Çok sayıda tiyatro oyununda sahne almış, ayrıca çok sayıda dizi ve film projesi ile de izleyici karşısına çıkmıştır.

En önemli çıkışını ‘Kavak Yelleri’ adlı televizyon dizisi ile yaşayan başarılı oyuncu, Paşa Gönlüm, Ayaz, Mutlu Ol Yeter, Kelebeğin Rüyası, Sol Şerit, Kurtlar Vadisi Vatan, Kiraz Mevsimi, Bensiz, Kanlı Postal gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda da yer almıştır.

Sahnelerden kopamayan oyuncunun son hali, Kavak Yelleri izleyicilerinin merak konusu oldu.

Yıllar geçmesine rağmen hiç değişmeyen oyuncu, adeta zamana meydan okuyor.

İşte Kavak Yelleri'nin Halil'i Emre Ertunç'un şimdiki hali...