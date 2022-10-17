Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç evleniyor mu? Dağhan Külegeç kimdir, kiminle nişanlandı?

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından olan Kavak Yelleri dizisinde oynadığı “Efe” karakteriyle tanınan Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki Dağhan Külegeç evleniyor mu?

Bir dönem ekranların unutulmaz dizilerinden olan Kavak Yelleri'nde Efe karakterini canlandıran Dağhan Külegeç'in evlenip evlenmediği merak edildi. Yeni Gelin, Kiraz Mevsimi, Lise Defteri ve Hırsız Polis gibi bir çok yapımda yer alan Külegeç'ten evlilik haberi geldi. Külegeç son olarak Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştı. Peki Dağhan Külegeç evleniyor mu?

Dağhan Külegeç evleniyor mu?

Dağhan Külegeç, bir süredir birliktelik yaşadığı Tuğba Aytaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı ve ikili nişanlandı. Çiftin nişanlandığı ise Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Dağhan Külegeç kimdir?

Külegeç, Kiraz Mevsimi dizisinde de Mete Uyar karakterini canlandırmıştı. İlk olarak ‘Baba Bana Reyting Al” adlı dizide rol alan ünlü oyuncu 2013 senesinde Survivor programında yer almıştı. Külegeç, 18 Ekim 1978 tarafından İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü isim, ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak’ın torunudur. Annesi oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak, babası ise kaligraf Rıza Külegeç olarak bilinmektedir.

Ünlü oyuncu ilk kez kamera karşısına 1998 yılında henüz 10 yaşındayken “ Baba Bana Reyting Al adlı dizisi ile çıkmıştır. Ayrıca yardımcı yönetmenlik, reji asistanlığı, sunucu, yapımcı ve yönetmenlik gibi tecrübeleri de bulunmaktadır. Külegeç, 2005-2006 yıllarında yayınlanan Hırsız Polis Dizisi’nde Jilet Metin karakterini de canlandırmıştır.

Ancak oyuncunun asıl şöhret kazandığı dizi, ilk defa başrol oynadığı Kavak Yelleri dizisidir. Ekranlaa geldiği dönemde reyting rekorları kıran yapımda Dağhan Külegeç, “ Efe Kaygısız” karakterini canlandırmıştır.

Dağhan Külegeç'in rol aldığı yapımlar

2022 Güldür Güldür Show

2007-2011 Kavak Yelleri "Efe Kaygısız"

2014-2015 Kiraz Mevsimi “Mete Uyar”

2017 Yeni Gelin, “Kağan Bozok”

2003-2004 Lise Defteri "Serhat "

2005-2006 Hırsız Polis "Jilet - Metin"