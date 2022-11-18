Petrol
89.59
-0.21%
Euro
19.324
0.13%
Dolar
18.62
0.13%
Altın
1.056
0.37%
Borsa
4521
0.30%
Bitcoin
319.094
1.11%
BTXN Coin
6.58
-2.22%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?

    Barış Akarsu Merhaba filmiyle gündemde olan merhum sanatçının annesi de merak konusu oldu. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir? Yaşıyor mu? Ne zaman öldü? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?

    29 Haziran 2007'de, 15 yıl önce, Muğla'da trafik kazası sonucu vefat eden Barış Akarsu'nun hayatı sinemaya uyarlandı.

    18 Kasım'da vizyona giren Barış Akarsu Merhaba adlı film, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

    Çocuk yaştan beri müziğe ilgi duyan ve Akademi Türkiye yarışmasıyla yıldızı parlayan Akarsu, yaşama erken veda etse de gönüllerden silinmedi.

    Barış Akarsu'nun yaşamına ışık tutan filmle birlikte annesi de merak konusu oldu.

    Hatice Akarsu yaşıyor mu öldü mü? Hatice Akarsu kimdir? soruları gündemde yer alıyor. Peki Barış Akarsu'nun annesi kimdir? Hatice Akarsu ne zaman öldü? İşte detaylar...

    Kavuştular! Barış Akarsu nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü? #1

    Oğluna kavuştu

    Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.

    Yaşam mücadelesi veren Akarsu, 2021 yılında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

    Kavuştular! Barış Akarsu nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü? #2

    Kavuştular! Barış Akarsu nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü? #3


    YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti
    Teknoloji

    YouTube'da en çok abonesi olan isim yıllar sonra değişti

    İyi Partili Ahmet Kamil Erozan'dan, Taksim teröristine delil savunması
    Gündem

    İyi Partili Ahmet Kamil Erozan'dan, Taksim teröristine delil savunması

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir