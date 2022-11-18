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- Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?
Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?
- Haber Merkezi
- 18.11.2022 - 13:10
29 Haziran 2007'de, 15 yıl önce, Muğla'da trafik kazası sonucu vefat eden Barış Akarsu'nun hayatı sinemaya uyarlandı.
18 Kasım'da vizyona giren Barış Akarsu Merhaba adlı film, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı.
Çocuk yaştan beri müziğe ilgi duyan ve Akademi Türkiye yarışmasıyla yıldızı parlayan Akarsu, yaşama erken veda etse de gönüllerden silinmedi.
Barış Akarsu'nun yaşamına ışık tutan filmle birlikte annesi de merak konusu oldu.
Hatice Akarsu yaşıyor mu öldü mü? Hatice Akarsu kimdir? soruları gündemde yer alıyor. Peki Barış Akarsu'nun annesi kimdir? Hatice Akarsu ne zaman öldü? İşte detaylar...
Oğluna kavuştu
Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.
Yaşam mücadelesi veren Akarsu, 2021 yılında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.