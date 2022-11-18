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Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?

Kavuştular! Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, yaşıyor mu? Ne zaman öldü?

Barış Akarsu Merhaba filmiyle gündemde olan merhum sanatçının annesi de merak konusu oldu. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir? Yaşıyor mu? Ne zaman öldü? İşte detaylar...