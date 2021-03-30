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- Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında, neden öldü? Kaya Akarsu biyografisi..
Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında, neden öldü? Kaya Akarsu biyografisi..
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 13:26
- Güncelleme : 30.03.2021 - 13:34
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, 78 yaşında hayatını kaybetti.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Akarsu’nun vefat haberi sonrası usta oyuncu için çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.
Vatandaşlar, 'Kaya Akarsu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak usta sanatçının ölüm nedeni hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
Peki, Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında, neden öldü? İşte, Kaya Akarsu biyografisi..
KAYA AKARSU KİMDİR?
1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kaya Akarsu, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmiş ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapmıştır. 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan usta sanatçı, bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır.
Aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 30 Mart 2021 tarihinde vefat etmiştir.
ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR
- At
- Uyarca
- Kral Lear
- Babamannem Yüz Yaşında
- Kafesten Bir Kuş Uçtu
- İçerdekiler
- Ayışığında Şamata
- Soruşturma
- Guguk Kuşu
DİZİ VE FİLMLER
- Harry Potter Ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Harry Potter Ve Ölüm Yadigârları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)
- Akasya Durağı 2012
- Oyuncak Hikayesi 3 2010
- Kollama 2009-2010
- Kurtlar Vadisi Pusu 2008-2009
- Benim Annem Bir Melek 2008
- Miras 2008
- Eksik Etek 2007
- Sessiz Fırtına 2007
- Cemile 2006
- Yeniden Çalıkuşu 2005
- Abdülhamit Düşerken 2002
- Cinlerle Periler 2001
- Sevimli Canavarlar 2001 (Seslendirme)
- Çarli 1999
- Cumhuriyet 1998
- Köroğlu 1991
- Çalıkuşu 1986