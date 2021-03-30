Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında, neden öldü? Kaya Akarsu biyografisi..

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, yaşamını yitirdi. Bu üzücü haberin ardından Kaya Akarsu hakkında bilgiler gündeme geldi. Peki, Kaya Akarsu kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu, 78 yaşında hayatını kaybetti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Akarsu’nun vefat haberi sonrası usta oyuncu için çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Vatandaşlar, 'Kaya Akarsu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak usta sanatçının ölüm nedeni hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Peki, Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında, neden öldü? İşte, Kaya Akarsu biyografisi..

KAYA AKARSU KİMDİR?

1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kaya Akarsu, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmiş ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapmıştır. 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan usta sanatçı, bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır.

Aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 30 Mart 2021 tarihinde vefat etmiştir.

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