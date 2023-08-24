Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül kocaman oldu! Güzelliğiyle annesini geride bıraktı: "Büyüleyici" Geçtiğimiz günlerde 5 aylık hamile olduğunu açıklayan İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

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Kayahan'ın ölümün ardından yasını tutan ve uzun süre yalnız kalan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlendi.

Aile hayatını gözlerden uzak tutan ve yaşayan İpek Açar'ın Aslı Gönül adında da bir kızı var.

Şimdilerde 23 yaşında olan Aslı Gönül, güzelliğiyle annesini bile geride bıraktı. Aslı Gönül'ün duru güzelliğine yorum yağdı.

Aslı Gönü annesine benzerliğiyle dikkati çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını paylaşıyor.

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarına sosyal medyada; 'Abla- kardeş gibi', 'Annesinin kopyası', 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapılıyor.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.

İpek Açar, daha önce verdiği bir röportajda kızı hakkında şunları söylemişti;

"Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik."