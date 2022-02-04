Kayahan'ın 'Meleksin, bebeksin' dediği kızı kocaman oldu! Aslı Gönül'ün güzelliği dudak ısırtıyor..

2015 yılında hayata gözlerini yuman Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül, kocaman bir genç kız oldu. Babasının yokluğunda büyüyen Gönül, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Usta sanatçı Kayahan, 3 Nisan 2015 yılında hayatını kaybetti ancak yaptığı şarkılar hala daha dillerde...

Geride birçok şarkı bırakan ve şarkıları ile anılan ünlü ismin İpek Açar ile süren mutlu bir evliliği vardı.

Kayahan geride bir tek şarkılarını değil eşi İpek Açar ve öldüğünde daha çok küçük olan kızı Aslı Gönül'ü bıraktı.

Sanatçının Nur Açar’dan, olan evliliğinde kızı Beste Açar 47 yaşındayken, İpek Açar’dan olan kızı Aslı Gönül Açar 21 yaşına bastı.

Çocukluğunu bildiğimiz Aslı Gönül şimdilerde annesinin boyunu geçerken, güzelliği ile mest etmeye başladı.

Annesi İpek Açar'a benzetilen Aslı Gönül'ü görenler, "Bu ne güzellik böyle" demeden geçemiyor.

ASLI GÖNÜL GENÇ KIZ OLDU

Çocukluk hali ile hatırladığımız Aslı Gönül, şimdilerde çok başarılı ve güzel bir genç kız oldu.

2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını ise yine gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Aslı Gönül'ü sosyal medya hesabından paylaşan İpek Açar'a "Kızın aynı sana benziyor." "Çok güzel bir genç kız olmuş." "Maşallah" tarzında yorumlar geliyor.

Aslı Gönül'ün annesi İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 2019'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu.

Kayahan’ın diğer kızı Beste Açar ise bu durum karşısında sitem ederek, İpek Açar’ın babasının soyadını taşımasından dolayı sosyal medyadan sitem etmişti.