Kayak yapmak istedi, felç kaldı! 80 dakika sonra hayata dönen mucize kadın... Akılalmaz olay

80 dakika boyunca buzulların içerisinde mahsur kalan İsveçli Dr. Anna Bagenholm'un filmlere sahne olabilecek hikayesi tüyleri ürpertiyor.

Hayatta kalma içgüdüsü bizi en zor anlarımızda bile ölümün eşiğinden döndürebiliyor.

Bunun en iyi örneği ise buz kütlelerin içinde 80 dakika boyunca mahsur kalan kadının hikayesi....

51 yaşındaki İsveçli radyolog Dr. Anna Bagenholm, 1999 yılında Norveç’in Narvik kentinin dışındaki bir patikada kayak yapmak istedi.

Bagenholm, parkuru çok iyi bilmesine rağmen bir şelalenin etrafında kayerken çukura takıldı ve dengesini kaybetti.

Dengesini kaybeden kadın, kendisini donmuş suyun içerisine kafa üstü düştü.

Başı ve vücudu kalın buz tabakasının altına sıkışmasına rağmen nefes alabilmek için bir hava boşluğu bulmayı başaran Bagenholm, buz kütlesinden kurtulmak için tüm mücadelesini verdi.

Buzların içerisinde 40 dakika boyunca mücadele veren kadın yorgun düştü ve hipotermi krizi içine girdi.

Bu, vücudun üretebileceğinden daha hızlı ısı kaybettiği ve kalbi, sinir sistemini ve diğer organları çalışamaz hale getiren potansiyel olarak ölümcül bir durumdu

80 dakika boyunca buzulların içerisinde kaldı

Bagenholm’un bulunduğu yerden kurtarılması ise 40 dakika kadar sürdü.Talihsiz kayakçı, toplam 80 dakika boyunca soğuk suyun altında kaldı.Kalbi 2 saatten uzun süre durdu ve vücut ısısı 13.7ºC'den düşüktü.

Bågenholm kurtarıldıktan sonra helikopterle Tromso Üniversite Hastanesi'ne nakledildi ve burada yüzden fazla doktor ve hemşireden oluşan bir ekip, onun hayatını kurtarmak için dokuz saat boyunca vardiyalı olarak çalıştı.

Felç oldu..

Bagenholm, kazadan tam on gün sonra uyandı, boyundan aşağısı felç oldu ve ardından yoğun bakım ünitesinde iyileşmek için iki ay geçirdi.

Olaydan sonra neredeyse tamamen iyileşmiş olmasına rağmen, 2009'un sonlarında hala sinir yaralanmasına bağlı el ve ayaklarda küçük semptomlar yaşadı.

Öte yandan; Bagenholm'un vakası önde gelen İngiliz tıp dergisi The Lancet'te ve tıp ders kitaplarında tartışılmıştır.